Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
12.08.2026 11:35:00
Sandisk Is Up 429% This Year -- Its $15.5 Billion Stock Buyback Suggests Management Thinks Shares Are Still Cheap
Sandisk (NASDAQ: SNDK) is a leading innovator in flash memory and advanced data storage solutions. The company supplies high-capacity NAND products essential for accelerated computing. In the artificial intelligence (AI) infrastructure era, Sandisk's enterprise solid-state drives (SSDs) and related technologies form a critical layer in hyperscale chip stacks -- providing massive data storage, retrieval, and low-latency access for inference workloads and next-generation agentic systems.The AI data center build-out boom has transformed Sandisk's business, and its shares have gained ground accordingly. Since its return to the market as an independent public company in February 2025, the stock has risen by more than 3,400%. And even though the shares have surged more than 400% so far in 2026 alone, I think further gains appear almost certain as the company converts secular demand into durable revenue acceleration and earnings power.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
20:04
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18:02
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|420,10
|5,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.