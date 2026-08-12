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12.08.2026 11:35:00

Sandisk Is Up 429% This Year -- Its $15.5 Billion Stock Buyback Suggests Management Thinks Shares Are Still Cheap

Sandisk (NASDAQ: SNDK) is a leading innovator in flash memory and advanced data storage solutions. The company supplies high-capacity NAND products essential for accelerated computing. In the artificial intelligence (AI) infrastructure era, Sandisk's enterprise solid-state drives (SSDs) and related technologies form a critical layer in hyperscale chip stacks -- providing massive data storage, retrieval, and low-latency access for inference workloads and next-generation agentic systems.The AI data center build-out boom has transformed Sandisk's business, and its shares have gained ground accordingly. Since its return to the market as an independent public company in February 2025, the stock has risen by more than 3,400%. And even though the shares have surged more than 400% so far in 2026 alone, I think further gains appear almost certain as the company converts secular demand into durable revenue acceleration and earnings power.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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