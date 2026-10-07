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07.10.2026 11:15:00

Sandisk Is Up 613% in 2026 and Micron Isn't Far Behind. Which AI Memory Stock Has More Room to Run?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has gained more than 613% so far in 2026, and Micron Technology (NASDAQ: MU) is up less but still a lot at a modest 272%. At times this year, both stocks were up even higher than these percentages. Both numbers trace back to the same tailwind: the artificial intelligence (AI) data center build-out has created a memory shortage severe enough that suppliers could set their own prices.

The question for anyone looking at these stocks today isn't whether AI memory demand is real. It clearly is. Which of these two already-massive winners still has the most room left to climb this year and into the future?

Image source: Getty Images.

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