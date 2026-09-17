Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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17.09.2026 20:00:00
Sandisk Is Up More Than 1,700% in a Year and Still 33% Off Its Peak. History Says This is What Happens Next.
Terms like "breakout stock," "going parabolic," and "meteoric rise" get tossed around a lot, but no stock represents those hyperbolic descriptions more than Sandisk (NASDAQ: SNDK).
Let's just take a moment to look at the insane performance of Sandisk, which makes solid-state drives, NAND flash drives, and memory cards for data centers and artificial intelligence (AI) computing.
Sandisk had been a public company for years, known for the flash drive sticks you stick into your computer to store data. From 1995 to 2016, it traded on the Nasdaq until it was acquired by Western Digital. Sandisk stock was off the market until early 2025, when Western Digital spun it off as a standalone company again.
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