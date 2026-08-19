Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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19.08.2026 04:34:01
Sandisk Is Up More Than 35-Fold in a Year and Sits Nearly a Third Below Its Peak. History Says What Comes Next.
Memory maker Sandisk(NASDAQ:SNDK) has climbed more than 35-fold from its 52-week low of $43.20. That low was set on Aug. 20 of last year, so the run is just shy of 12 months old.As of this writing, shares are near $1,600, down about 10% today as the whole memory group takes a beating. And even after a year like that, the stock remains about 32% beneath its June 22 peak of $2,354.39.So what happens after a stock goes parabolic and then gives back about a third of the run? I went looking for comparable cases. The honest answer: History is split.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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