Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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19.09.2026 06:53:01

Sandisk Joins the S&P 100 on Monday -- the Same Day Nike Leaves It

On Monday, Sept. 21, Sandisk (NASDAQ:SNDK) takes a spot in the S&P 100, a subset of the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) made up of 100 of its largest blue-chip companies. Dell Technologies, Palo Alto Networks, and Arista Networks enter with it. The announcement came from S&P Dow Jones Indices on Sept. 4, and the changes take effect before Monday's open.

Four companies are leaving to make room: Nike (NYSE:NKE), Colgate-Palmolive, Simon Property Group, and Honeywell Aerospace.

The swap says a lot about how 2026 has gone. Sandisk shares have gained more than 600% this year, more than any other stock in the S&P 500.

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Nike Inc. 30,96 -2,29% Nike Inc.

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