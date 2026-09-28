Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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29.09.2026 01:14:01
Sandisk Jumped 22% the Day After Micron's Last Report. Micron Reports Again Wednesday.
Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock climbed 22% on June 25. The flash memory company didn't report anything that day.
Micron Technology (NASDAQ:MU) had reported its fiscal third-quarter results after the market closed the day before, and Micron's own shares climbed around 16%.
Why would Sandisk move more than the company that reported? Micron's report gave an early, detailed look at what memory makers were charging for NAND flash (the chips that hold data in phones, PCs, and data center drives). And everything Sandisk sells is based on NAND.
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