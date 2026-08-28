Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.08.2026 19:45:00
Sandisk Just Announced a $14 Billion Stock Buyback Authorization: Warren Buffett Has a Warning Investors Shouldn't Ignore
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been the best-performing stock in the S&P 500 so far in 2026. The memory maker has seen demand for its chips soar as AI infrastructure spending escalates. The resulting shortage has enabled the company and its peers to impose significant price increases and achieve tremendous profitability.Management now plans to return some more of those profits to shareholders. When it delivered its fiscal fourth-quarter earnings results at the beginning of August, it also announced a $14 billion addition to its share-repurchase authorization. That brings its total remaining authorization to $15.5 billion, which is more than 7% of the company's market cap as of this writing. Buying back shares of a stock gives the remaining shareholders a larger stake in the business's future earnings.But not all stock buybacks are great for investors over the long run. Warren Buffett has frequently shared a warning regarding share repurchases that Sandisk investors shouldn't ignore.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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