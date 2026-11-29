Sandisk (NASDAQ:SNDK) completed its 8-for-1 stock split after the market close on Nov. 19. Thanks to that split, the stock now trades below $100 per share. That doesn't make it a better deal than it was just a few days ago, but Sandisk's fundamentals still make it look attractive.

A stock split is just taking the same pie — that is, the company — and cutting it into smaller pieces. It's the same pie. A disgusting pie will still taste disgusting no matter how much you slice it up, while a delicious pie will retain its taste.

So Sandisk shares will retain the same valuation relative to the business that they had before, but there is one key factor in splits that will boost their volatility. A lower stock price helps with volume and makes options trading more accessible.

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