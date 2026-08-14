Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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14.08.2026 18:41:00
Sandisk Just Guided to Turning Half Its Revenue Into Free Cash Flow Through 2030
Memory maker Sandisk (NASDAQ: SNDK) held its investor day on Thursday, and management used it to answer the question hanging over the stock all year: What does this business look like once the boom is no longer a surprise?The company's new financial model for fiscal 2028 through 2030 calls for revenue growth in the mid-to-high teens, non-GAAP (adjusted) gross margins near 80%, operating margins near 75%, and adjusted free cash flow of about 50% of revenue.Investors liked the answer. Shares jumped about 14% on Thursday and trade near $1,528 as of this writing. Even so, the stock would need to climb more than 50% to revisit its 52-week high of $2,354.39.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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