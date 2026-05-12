Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
12.05.2026 10:42:00
SanDisk Just Went Vertical -- Is the Stock Now Too Hot to Handle?
2026 has been a very, very good year for SanDisk (NASDAQ: SNDK). The memory stock has delivered the best year-to-date performance among S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) members -- by far -- with a gain of more than 550%. SanDisk has delivered a staggering 43x return since being spun off from Western Digital (NASDAQ: WDC) in February 2025. A quick look at SanDisk's stock chart confirms that it has gone vertical in recent weeks. But is the high-flying stock now too hot to handle? There are several positive reasons behind SanDisk's tremendous gains. Most importantly, the company is seeing explosive demand for its NAND memory from data centers hosting artificial intelligence (AI) applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
12.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
11.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
05.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.04.26
|Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|420,70
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.