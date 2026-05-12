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12.05.2026 10:42:00

SanDisk Just Went Vertical -- Is the Stock Now Too Hot to Handle?

2026 has been a very, very good year for SanDisk (NASDAQ: SNDK). The memory stock has delivered the best year-to-date performance among S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) members -- by far -- with a gain of more than 550%. SanDisk has delivered a staggering 43x return since being spun off from Western Digital (NASDAQ: WDC) in February 2025. A quick look at SanDisk's stock chart confirms that it has gone vertical in recent weeks. But is the high-flying stock now too hot to handle? There are several positive reasons behind SanDisk's tremendous gains. Most importantly, the company is seeing explosive demand for its NAND memory from data centers hosting artificial intelligence (AI) applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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