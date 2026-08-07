Sandisk präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sandisk hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sandisk mit einem Umsatz von insgesamt 8,97 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 371,59 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 73,76 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sandisk -11,320 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sandisk mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 175,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at