03.02.2026 15:04:00

Sandisk Remains a Hot Buy. Can the Stock's Momentum Continue?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) was one of the market's hottest stocks over the past year, and its incredible run became even more impressive after the stock surged following its fourth-quarter earnings report. The semiconductor stock is already up more than 166% in 2026 alone, as of this writing.Sandisk is one of the world's leading makers of NAND (flash) memory. NAND manufacturers dramatically reduced production a few years ago after a price crash, as gross margins turned negative due to oversupply. However, demand started to skyrocket as artificial intelligence (AI) data centers require huge, high-performance solid-state drives (SSDs) using flash memory to hold training data.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
