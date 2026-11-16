Sandisk Splits Its Stock 8-for-1 on Nov. 19. Flash Memory Prices Still Matter More Than the Share Count.

Sandisk (NASDAQ:SNDK) shareholders will soon own many more shares. After market close on Thursday, Nov. 19, the flash memory maker will issue seven extra shares for every share held. The stock is expected to start trading on a split-adjusted basis at the market open on Friday, Nov. 20.

At its Nov. 12 close of around $937, that comes to about $117 per share. Even then, the growth stock is about 60% under the record close of $2,335 on June 25 -- and Sandisk's revenue has kept rising since then.

Could a cheaper-looking share price help? I don't think it changes much.

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