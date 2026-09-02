Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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02.09.2026 20:12:00
Sandisk Stock: Buy, Sell, or Hold?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has more than quintupled year to date, but despite those gains, its rally still doesn't appear to be over. The long-term tailwinds in the memory market just accelerated, and Sandisk is one of the best-positioned companies in the industry.Image source: Getty Images.Investors have greatly underestimated the durability of the current memory chip boom, even the most bullish ones. Samsung (OTC: SSNLF) recently reported that three large customers had signed deals locking up 70% of its memory chip capacity through 2031: Nvidia (NASDAQ: NVDA), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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