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16.10.2026 09:55:00

Sandisk Stock Could Be Worth $4,128 in the Next Year

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has already delivered an extraordinary run this year, up about 497% year-to-date, as of Oct. 13, 2026. There are risks with storage stocks, given the past boom-and-bust cycles in product pricing. However, the stock, currently priced at $1,416, has a realistic shot at nearly tripling to $4,128 over the next year or so, provided demand for storage and memory continues to outstrip supply and remains strong.

Image source: Getty Images.

On the August 2026 earnings call, CEO David Goeckeler called AI inference a memory-centric, storage-intensive problem reshaping demand for NAND flash memory. Its leadership in this market is translating into broader customer adoption.

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