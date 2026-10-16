Sandisk Stock Could Be Worth $4,128 in the Next Year

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has already delivered an extraordinary run this year, up about 497% year-to-date, as of Oct. 13, 2026. There are risks with storage stocks, given the past boom-and-bust cycles in product pricing. However, the stock, currently priced at $1,416, has a realistic shot at nearly tripling to $4,128 over the next year or so, provided demand for storage and memory continues to outstrip supply and remains strong.

On the August 2026 earnings call, CEO David Goeckeler called AI inference a memory-centric, storage-intensive problem reshaping demand for NAND flash memory. Its leadership in this market is translating into broader customer adoption.

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