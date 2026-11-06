Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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06.11.2026 21:47:19
Sandisk Stock Has Lost About 64% Since June. Here's the Price at Which I'd Buy It.
Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock sank about 22% on Thursday, Nov. 5, adding to a painful stretch for the flash memory maker. At roughly $806 as of this writing, shares are down about 64% from their June 25 close of $2,335, a record.
Thursday's slide continued a sell-off in AI data center stocks that started after the Nov. 3 midterm elections, as investors weighed whether the outcome might slow data center construction.
And it's been quick. Sandisk closed around $1,330 on Oct. 29, the day it posted fiscal first-quarter results and guided for even higher profits in this quarter. So the growth stock has fallen about 39% over the past week, even though the company's outlook calls for earnings to keep rising.
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