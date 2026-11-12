Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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13.11.2026 00:41:02
Sandisk Stock Is Back Above the $900 Price I Set for Buying It. Here's Why I'm Holding Off.
Last week, I put a number on what I'd be willing to pay for Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock. My rule was that I wouldn't pay over four years' worth of earnings at the rate management guided for this quarter, which came to around $900 a share.
The stock didn't stay under that price long. Sandisk closed at about $806 on Nov. 5. Then shares soared on Wednesday, Nov. 11 -- the day after AI cloud provider CoreWeave lifted its 2026 revenue forecast.
At roughly $990 as of this writing, the flash memory company is up about 23% since that Nov. 5 close. Under my own rule, that means I'd hold off for now, and nothing else in the last week gives me a reason to bend it.
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