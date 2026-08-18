Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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18.08.2026 08:00:00

Sandisk Stock Is Down 30% From Its Peak: Is the Memory Winner Still a Screaming Buy Before September?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has had quite the run in 2026. Sandisk stock is up nearly 600% this year, although it's currently down around 30% from its highs. It reached its peak right before the calendar flipped to July, and a mid-year sell-off, likely inspired by profit-taking, caused the stock to plummet. However, it is recovering at a rapid pace.The question is, can Sandisk sustain this rally to new highs, or is this a proper spot for the stock to trade at? Let's take a look at Sandisk's valuation and see if it's the right stock to buy now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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