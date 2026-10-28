Sandisk Stock Is Down 45% From Its High. History Suggests This Is What Happens Next.

In February 2025, Sandisk (NASDAQ: SNDK) spun off from Western Digital to become a stand-alone company for the second time, after Western Digital acquired it in May 2016. Since the spinoff, Sandisk has been one of the stock market's best performers, up nearly 3,400%.

Despite Sandisk's impressive track record, the past few months have been a roller-coaster ride. On June 25, the stock reached an all-time high, but it's now down 45% from that peak (as of Oct. 23). That's not ideal for those who bought near the peak, but history has some encouraging news for investors.

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