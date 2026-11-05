Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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05.11.2026 19:43:00
Sandisk Stock Is Down 45% Over the Past Four Months. Is It a Bargain or a Value Trap?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the most important stories of the artificial intelligence (AI) revolution. The memory maker has seen skyrocketing demand for its NAND flash memory products, which are critical for AI development, and high growth has led to outstanding stock gains; Sandisk stock is up 444% over the past year as of Nov. 4.
However, that's down from much higher gains earlier this year. In fact, despite phenomenal results, Sandisk stock is down 47% since the beginning of July. Is this an opportunity to buy on the dip? Or should investors steer clear?
Sandisk makes memory products, from the memory cards you keep in your phone to the chip components that allow AI models to run training and inference. It has three segments: consumer, edge computing (including devices like computers and smartphones), and data centers. The data center segment has driven the company's incredible growth over the past few quarters, resulting in tremendous profitability.
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