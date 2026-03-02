Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.03.2026 09:48:00
Sandisk Stock Is Up 1,290% in the Past Year, but This AI Stock Could Soar When Memory Prices Stabilize
Demand for artificial intelligence infrastructure has led to an unprecedented supply shortage in memory chips. Sandisk (NASDAQ: SNDK) has benefited, its share price increasing 1,290% in the past year. But the situation has been a headwind for Everpure (NYSE: PSTG), a company that buys large amounts of NAND flash memory to build data center storage solutions.The International Data Corp. says memory chip supply shortages could last well into 2027, but production will catch up with demand at some point, causing prices to stabilize (or even fall). When that happens, Sandisk will suffer and Everpure (formerly Pure Storage) will benefit as supply chain pressures ease.That may explain why most Wall Street analysts covering the companies rate Everpure as the better buy:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|Western Digital Corp.
|230,70
|-2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.