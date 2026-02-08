Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

08.02.2026 09:55:00

Sandisk Stock Is Up 1,560% in the Past Year -- but This AI Storage Stock Is a Better Buy, According to Wall Street

Sandisk (NASDAQ: SNDK) shares have advanced 1,560% in the past year as memory chip supply shortages have pushed prices higher. Meanwhile, Pure Storage (NYSE: PSTG) shares have traded sideways. But Wall Street sees Pure Storage as the better buy right now.Here's what investors should know about these artificial intelligence (AI) storage stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Western Digital Corp.

