Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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23.09.2026 11:07:01
Sandisk Stock Is Up 695% in 2026 and This Market Indicator Predicted It. Here’s What It Says About 2027.
Last year, semiconductor company Sandisk (NASDAQ:SNDK) was the best-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). Historically, stocks that have claimed that title have often recorded strong returns in the following year.
Indeed, Sandisk shares have advanced 695% in 2026, as the company has benefited from insatiable demand for memory chips fueled by artificial intelligence boom. Here's what investors should know.
Image source: Getty Images.
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