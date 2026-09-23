Sandisk Stock Is Up 695% in 2026 and This Market Indicator Predicted It. Here’s What It Says About 2027.

Last year, semiconductor company Sandisk (NASDAQ:SNDK) was the best-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). Historically, stocks that have claimed that title have often recorded strong returns in the following year.

Indeed, Sandisk shares have advanced 695% in 2026, as the company has benefited from insatiable demand for memory chips fueled by artificial intelligence boom. Here's what investors should know.

Image source: Getty Images.

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