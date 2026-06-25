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25.06.2026 12:45:00

Sandisk Stock Is Up 770% This Year and Polymarket Just Called It "the Most Overbought Stock in History." Here's the Case for Buying Anyway.

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock continues its epic run, defying all expectations. Shares of the artificial intelligence (AI) infrastructure company are up 726% this year, making Sandisk the best-performing stock in the Nasdaq-100. But that performance is also bringing out some skeptics. Polymarket, which runs a popular prediction markets platform, announced in a social media post that Sandisk is "officially the most overbought stock in history." The platform cited Sandisk's relative strength index (RSI), a technical stock analysis tool that measures the speed and magnitude of price changes to indicate whether a stock is overvalued or undervalued. RSI operates on a scale of 1 to 100. Readings over 70 are considered overbought and potentially overvalued. Sandisk's RSI was 99. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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