Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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03.07.2026 14:55:00
Sandisk Stock Is Up More Than 6,000% Since Spinning Off From Western Digital. Is a Stock Split on the Horizon?
Following its spinoff from Western Digital last February, Sandisk (NASDAQ: SNDK) has delivered one of the most extreme stock performances in recent memory. Sandisk stock initially hit the Nasdaq at roughly $38 per share as an independent company. Yet over the last year and a half, shares have surged more than 6,000%.This explosive rise has been fueled by strong demand for flash memory in artificial intelligence (AI) and data center applications. With Sandisk stock trading at more than $2,200 per share, smart investors are naturally wondering whether the company might soon pursue a stock split to manage the elevated share price.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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