Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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19.11.2026 18:56:02
Sandisk Stock Is Worth a Third of What It Was in June. I'd Buy It Now.
Last week, I wrote that I'd consider starting with a small position in Sandisk (NASDAQ:SNDK) after the stock dropped back under the price I had picked for buying it. The flash memory maker's shares have been slipping since then. They're down around 13% from their Nov. 13 close, and the company hasn't changed its guidance.
Sandisk didn't fall alone. Memory chipmaker Micron has slid around 10% in the same stretch.
Sandisk's 8-for-1 stock split takes effect after the market closes today, and split-adjusted trading is expected to start Friday morning. So I'll use split-adjusted prices throughout this piece.
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