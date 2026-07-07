Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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07.07.2026 05:00:00
Sandisk Stock Plunged 14% in a Day. Is the AI Memory Boom Cracking?
On July 2, Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock fell about 14% in a single session, closing at $1,745. It wasn't alone. The sell-off tore through the entire memory complex -- Micron dropped, and shares of Samsung and SK Hynix fell sharply in Seoul. For a stock that had risen more than 700% this year, a big one-day drop like that naturally raises the question: Is the artificial intelligence (AI) memory boom finally cracking?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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