Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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14.07.2026 05:39:20
Sandisk Stock Plunged Today. Analysts Say Buy the Dip.
Shares of Sandisk (NASDAQ: SNDK) sank on Monday as chip stocks pulled back. Yet several Wall Street analysts remain undeterred, with price targets for Sandisk's stock that are well above current levels.Image source: Getty Images.Semiconductor stocks are a bit of a battleground right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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13.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.07.26
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13.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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07.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.07.26
|Speichersektor mit Abgaben: Aktien von SanDisk und Western Digital brechen ein (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
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