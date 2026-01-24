Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
24.01.2026 20:47:00
Sandisk Stock Shows Why Investing Is Hard
Don't look now, but Sandisk (NASDAQ: SNDK) is the hottest stock in the S&P 500. Today's youth may be unaware that this company pioneered solid-state memory in the 1990s and went public over 30 years ago. It was later acquired in 2015 and spun out again in 2025 at just a $5 billion market cap.Roughly 30 years, and it was still only worth $5 billion. Three decades of going basically nowhere.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|200,10
|-2,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.