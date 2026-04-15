Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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15.04.2026 16:29:15
Sandisk Stock to Join the Nasdaq-100: Will It Take Off to New Heights?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has been one of the hottest buys over the past year, rising by over 2,500%. It's an incredible performance that has resulted in its valuation swelling to a market cap of over $130 billion. The insatiable demand for its memory and storage products has been through the roof due to artificial intelligence, and investors have been loading up on the stock in anticipation of potentially stronger results ahead.Recently, this red-hot Nasdaq stock received more great news: it will be joining the Nasdaq-100 index, which is a collection of the top non-financial stocks on the exchange. Could it lead to even more gains for Sandisk investors?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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