Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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17.06.2026 01:21:00

Sandisk vs. Micron: Which AI Memory Stock Is the Better Buy After Their Monster Runs?

Few corners of the market have run up as sharply as memory chips. Shares of Sandisk (NASDAQ: SNDK) have soared more than 700% in 2026 as of this writing, while Micron Technology (NASDAQ: MU) has more than tripled this year and recently crossed $1 trillion in market value. Both have climbed for the same reason: an artificial intelligence (AI) build-out so hungry for storage and memory that supply can't keep up, pushing prices for NAND flash and dynamic random access memory (DRAM) sharply higher.But which of these two stocks is the better buy today?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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