Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
25.08.2026 22:45:00
Sandisk vs. Micron: Which Memory Stock Has the Best Risk/Reward?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Micron (NASDAQ: MU) both look remarkably cheap after historic runs, but the multiple hides questions about durability. I break down why Sandisk's pricing floors provide clearer visibility into future earnings, while Micron's scale, cash, and AI-linked memory exposure offer a different form of protection if the cycle cools.Stock prices used were the market prices of Aug. 15, 2026. The video was published on Aug. 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Digital von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|381,75
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.