Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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21.07.2026 19:07:01

Sandisk vs. Seagate Technology: What Do Their Revenue Trends Tell Investors About Their Roles in the Artificial Intelligence Ecosystem?

Sandisk (NASDAQ:SNDK) primarily designs, manufactures, and supplies a diverse range of computer data storage solutions, including embedded memory and removable cards, utilizing advanced flash technology.It recently began production for its new 10th-generation flash memory technology alongside Kioxia in Japan, and it reported a 61% net income margin for the quarter ended April 3, 2026.Seagate Technology (NASDAQ:STX) operates as a global provider of mass capacity data storage technology, selling hard disk drives and solid-state drives primarily to original equipment manufacturers and distributors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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