Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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20.08.2026 14:23:00
Sandisk vs. SK Hynix: Which Memory Stock Will Deliver Bigger Gains By the End of 2027?
SK Hynix (NASDAQ: SKHY) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) are among the leading names in the memory industry, and both companies have been clocking outstanding growth in recent quarters amid favorable demand-supply dynamics.SK Hynix stock was recently listed on the Nasdaq, and it has witnessed a lot of volatility since then due to the rotation out of memory stocks. Sandisk, meanwhile, has delivered stellar returns to investors over the past year, driven by a phenomenal increase in revenue and earnings.Does this make Sandisk a better semiconductor stock to buy right now? Or will SK Hynix's dominant position in the memory market help it deliver bigger gains by the end of 2027? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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