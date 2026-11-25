Sandisk Corp. (NASDAQ:SNDK) and Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) are vying for leadership in a world hungry for data. Deciding between these hardware giants requires an understanding of their diverging strategies for 2027 and beyond.

Sandisk specializes in flash-based storage solutions for consumer and AI markets, while Western Digital remains a powerhouse in cloud-focused hard disk drives. They are frequently compared because they once shared a closer corporate relationship but now compete for distinct slices of the storage economy.

Sandisk focuses on manufacturing NAND flash-based devices that serve everything from smartphones to large data centers. The company maintains critical manufacturing joint ventures with Kioxia and operates a specific venture to sell products in China. You should note that Sandisk has significant revenue concentration, with 44% of its total revenue coming from its top ten customers in 2026.

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