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21.04.2026 19:35:00

SanDisk vs. Western Digital: Which Memory Storage Stock Is the Better Buy?

Semiconductor chips like the ones Nvidia (NASDAQ: NVDA) provides have been powering the expansion of artificial intelligence (AI). Without these high-powered processors, AI models like ChatGPT wouldn't exist.The companies that supply those AI processors have been compelling opportunities for years, but higher future returns may come from companies in other parts of the data center supply chain. SanDisk (NASDAQ: SNDK) and Western Digital (NASDAQ: WDC) create memory storage chips and other data storage hardware that are embedded within AI platforms and adjacent to them in servers. (The high-end processors that enable AI workloads have a bunch of smaller components inside them, including GPUs, CPUs, and memory chips.)Because demand for memory has surged well beyond what suppliers are able to manufacture, both of these stocks have recently experienced parabolic growth. SanDisk is up by almost 3,000% over the past year, while Western Digital has rallied by almost 1,000% over the same stretch. There's plenty to like about both of these stocks, but if you're wondering which looks like the smarter buy now, here's what you should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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