Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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05.05.2026 18:00:00
Sandisk vs Micron Technology: What's the Better Memory Stock to Buy?
Investing in tech and artificial intelligence (AI) has been the hottest theme in the markets in the past few years. Recently, investors have specifically pivoted to memory and storage stocks, as demand for those types of products has been through the roof as a result of AI. And in doing so, shares of both Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Micron Technology (NASDAQ: MU) have been taking off.Within the past 12 months, Micron's stock has risen by more than 600%, while Sandisk has soared by over 3,500%. There's plenty of excitement around these stocks, and while there are similarities, there are also important differences to consider. Which of these tech stocks is the better buy today?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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