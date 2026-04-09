Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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09.04.2026 18:15:00
Sandisk’s stock is up 2,000% in a year — and this analyst says it’s still being underestimated
A Bernstein analyst sees major upside potential as he assesses the prospects of a sustained boom in memory prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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