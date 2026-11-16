NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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16.11.2026 20:38:01
Sandisk’s Stock Split Is Coming on Nov. 19. Should You Buy Before It Happens?
Sandisk (NASDAQ:SNDK) investors have a date to circle on their calendars. The memory technology company is preparing for an 8-for-1 stock split on Nov. 19, giving shareholders eight shares for every share they currently own.
And I think there's a good argument for buying Sandisk before the split. But I wouldn't stop buying afterward, either, because I think Sandisk has a long-term growth story that isn't finished playing out, despite a recent drop in stock price.
Stock splits can give popular stocks an additional boost, and Sandisk has a growing business that's benefiting from the artificial intelligence boom.
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