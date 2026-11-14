NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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14.11.2026 19:45:02
Sandisk’s Stock Split Takes Effect Nov. 19. Should You Buy It Now?
Sandisk (NASDAQ:SNDK) has a major event coming soon: a stock split. In the past, stock splits have caused share prices to rise in anticipation of the split, making them popular events to invest in.
However, I think there are far better reasons to invest in Sandisk's stock split, as its business is looking strong. Its stock is also priced quite cheaply, which really makes it a great buy now.
So, regardless of how the stock reacts after its stock split on Nov. 19, I think Sandisk is a top investment option in the market.
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