Sandnes Sparebank Primary Capital Cert: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2,60 NOK. Im letzten Jahr hatte Sandnes Sparebank Primary Capital Cert einen Gewinn von 3,70 NOK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 619,0 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 639,9 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at