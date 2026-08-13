Sandnes Sparebank Primary Capital Cert stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 NOK. Im Vorjahresviertel waren 3,70 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sandnes Sparebank Primary Capital Cert im vergangenen Quartal 693,0 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sandnes Sparebank Primary Capital Cert 691,2 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at