Sandnes Sparebank Primary Capital Cert veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,90 NOK gegenüber 3,80 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 640,8 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sandnes Sparebank Primary Capital Cert 684,0 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at