Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
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08.09.2026 11:45:00
Sandoz will Umsatz bis 2035 mehr als verdoppeln
Generikahersteller richtet Fokus neu aus. Biosimilars sollen stärker ins Zentrum gerückt werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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