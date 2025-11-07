SandRidge Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SandRidge Energy hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,47 Prozent auf 39,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at