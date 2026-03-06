SandRidge Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SandRidge Energy lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 39,4 Millionen USD gegenüber 38,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,90 USD gegenüber 1,69 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 156,36 Millionen USD gegenüber 125,84 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

