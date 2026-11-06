SandRidge Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SandRidge Energy hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat SandRidge Energy im vergangenen Quartal 54,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SandRidge Energy 39,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at