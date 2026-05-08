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08.05.2026 06:31:29
SandRidge Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SandRidge Energy hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SandRidge Energy ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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