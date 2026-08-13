Sandu Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sandu Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 163,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at