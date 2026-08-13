|
13.08.2026 06:31:29
Sandu Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sandu Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 163,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!