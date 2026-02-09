Sandu Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sandu Pharmaceuticals hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 INR, nach 0,570 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 183,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at